Арестованы имущество и счета радиостанции «Radio Tbilisi»

26.06.2025 14:02





По мнению владельца радиостанции это произошло, после того, как он написал критический пост о члене антизападного движения «Сила народа», по сути представителе «Грузинской мечты», Созаре Субари.



Рамаз Самхарадзе, владелец Radio Tbilisi, заявил о реальной угрозе приостановки вещания.



В беседе с телеканалом «Formula» он рассказал:



«Это часть цепочки давления, которая продолжается уже давно. На вещательную компанию оказывалось множество форм давления, начиная с 2023 года, когда началась атака на Facebook радиостанции. Нам угрожали физической расправой, оскорбляли нас, я обращался в полицию, в МВД, в следственное подразделение, которое теперь уже закрыто, но абсолютно никакой реакции на эти факты не последовало.



Это признанная задолженность — мы не должны миллионы, как другие вещательные компании, включая провластные СМИ. По последним официальным данным, их задолженность превышает 57 млн лари, в то время как у нас речь идёт о нескольких тысячах, и это хорошо известно Службе доходов. Всё это время не было никаких проблем. Мы не работаем за наличные, у нас банковские переводы, ежегодный аудит, мы сдаём отчёты Комиссии по коммуникациям, наши доходы прозрачны», — заявил Самхарадзе.



Он также сообщил, что у Radio Tbilisi в данный момент идёт процесс по продлению лицензии в Комиссии по коммуникациям. Он связывает арест счетов с этим процессом и поясняет, что если в течение месяца они не смогут оплатить лицензионный сбор из-за ареста, комиссия может принять решение не выдавать лицензию.



В Facebook он написал пост, где раскритиковал представителя власти и призвал к расследованию схем финансирования медиа в Грузии.



По его словам, арест совпал по времени с публикацией этого поста.



В числе арестованного имущества оказались техника, мебель и лицензии радиостанции.



«Я призвал одного из членов следственной комиссии по делам Теа Цулукиани, бывшего омбудсмена, который хорошо знает нашу ситуацию и проводил расследование, пригласить меня на слушание. Я готов рассказать не только о финансировании СМИ при Саакашвили, но и о том, как сейчас распределяется государственное финансирование между отдельными СМИ, как монополизируется рынок и почему создаются неравные условия — именно из-за этого у нас и образовалась задолженность.



И вот — после этого поста всё и произошло. Утром пришло письмо об аресте счета. Арестовано всё наше имущество — техника, лицензии, мебель», — подытожил Самхарадзе.





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