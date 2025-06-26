ЕСПЧ начал рассмотрение дела медиаменеджера Мзии Амаглобели

26.06.2025 15:47





Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела Мзии Амаглобели. Об этом сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии.



В организации заявляют, что это дело может стать делом значительного влияния.



Мы хотели бы напомнить общественности, что Мзия Амаглобели остается в незаконном заключении. В данном случае речь идет о нарушениях, возникших в результате данного лишения свободы. К сожалению, в отношении Мзии Амаглобели также ведутся и другие параллельные дела, в том числе по статье об административных правонарушениях. Также ведется уголовное преследование, которое находится на завершающей стадии. Во всех этих случаях, если права не могут быть защищены здесь, на национальном уровне, мы будем дополнительно использовать международные механизмы. Очень важно, что Европейский суд по правам человека уже коммуницировал первое дело, направленное от имени Мзии, и в связи с этим были инициированы соответствующие процедуры», — заявили в АМЮГ.





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