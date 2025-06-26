Грузинские НПО призывают к участию в акции протеста 29 июня

26.06.2025 15:56





Неправительственный сектор анонсирует акцию протеста 29 июня в 20:00. Они призывают граждан выйти на проспект Руставели и опротестовать сложившуюся ситуацию в стране.



«Враг Грузии пытается превратить свободную страну в одну большую тюрьму. В тюрьмах уже находятся политические лидеры прозападных партий, журналисты, активисты, врачи, актеры, поэты, учителя. Репрессии властей касаются уже нас всех. Если так продолжится, мы тоже будем в тюрьме: кто-то как заключенный, кто-то как охранник, но все в тюрьме.



Сегодня молчание - это повиновение, но Грузия не может повиноваться. Наше стояние, наше проявление, наш голос означают, что люди в Грузии верят в свободу.



В воскресенье, 29 июня, в 20:00 приходите на проспект Руставели, приносите плакат, приходите с семьей и друзьями. Встаньте со своим народом! Встаньте за Грузию!», -говорится в заявлении, которое распространяет часть неправительственных организаций.





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