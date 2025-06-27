От чего умирают в Грузии чаще всего

27.06.2025 14:18





В 2024 году в Грузии зарегистрировали 43 971 случай смерти, что на 1 215 больше (или 2,8%) по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

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Основными причинами смертности остаются заболевания кровеносной системы и онкология, на которые в совокупности приходится свыше половины всех летальных исходов – 41,3% и 13% соответственно.

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Распределение причин смерти заметно различается по возрастным группам:



• среди детей в возрасте до 5 лет преобладают патологии перинатального периода;



• в возрастной группе от 5 до 39 лет чаще фиксируются травмы, отравления и другие внешние воздействия – в основном из-за несчастных случаев;



• у населения старше 40 лет наиболее частыми причинами смерти остаются болезни кровеносной системы и злокачественные опухоли.





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