Грузия в ожидании матчей с Ирландией и ЮАР

27.06.2025 19:36





Национальная сборная Грузии по регби, в марте текущего года в 17-ий раз ставшая победителем Чемпионата Европы («Rugby Europe International Championships») , проведет в ближайшее время два очень важных тест-матча с грандами мирового регби. 5 июля наша сборная на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи (1937-1991) встретится со сборной Ирландии(матч начнется в 21.00 по тбилисскому времени), а 19 июля в гостях, в г. Мбомбела, сыграет со сборной ЮАР. Читателям напомню, что национальная команда Ирландии занимает первое место в рейтинге европейских сборных и третье место в мировом рейтинге.



Что же касается сборной ЮАР, то национальная команда этой страны является действущим чемпионом мира (2023) и в мировом рейтинге занимает первое место.



Президент «Союза Регби Грузии» (в дальнейшем «СРГ») Давид Качарава считает, что «предстоящая в Тбилиси игра с Ирландией является исторической встречей». «Сильнейшая и титулованная сборная Ирландии впервые приезжает в Грузию, могу сказать, что все готово к проведению матча 5 июля, эта встреча будет настоящим праздником для поклонников регби»,- сказал Д.Качарава 22 июня в прямом эфире еженедельной спортивной передачи грузинского телеканала «Имеди».



Д.Качарава в 2005-2020 годах выступал за сборную Грузии, проведя в составе национальной команды 122 матча.



Английский специалист Ричард Коккерил, с января 2024 года по сегодняшний день являющийся главным тренером сборной Грузии, в свою очередь считает, что »матчи 5 и 12 июля очень важны и значимы для Грузии». «Эти встречи будут способствовать развитию игры сборной Грузии, несмотря на отсутствие травмированных игроков , у нас в этих матчах будет достаточно конкурентоспособная команда»,- сказал Коккерил в интервью сайту ««СРГ».



Состав сборной Грузии



22 июня «Союз регби Грузии» сообщил, что из-за травм в составе нашей сборной в предстоящих в июле матчах не будут играть 9 игроков- Серги Абрамишвили, Лука Джапаридзе, Лаша Джайани, Георгий Мамаишвили, Бека Горгадзе, Георгий Швелидзе, Давид Лагвилава, Гела Апрасидзе и Бека Швангирадзе.



По данным «СРГ», для подготовки к предстоящим в июле матчам Ричард Коккерил пригласил 4 дебютантов-это Давид Абдушелишвили, Вахтанг Джинчарадзе, Георгий Синауридзе и Отар Метревели.



На предматчевые сборы в нашу команду вызваны Ника Абуладзе, Вано Каркадзе ( выступают за французский клуб «Монпелье»),Георгий Ахаладзе ( «Клермон», Франция), Вахтанг Джинчарадзе («Монтобан», Франция) , Ираклий Апциаури, Бека Сагинадзе ( оба «Лион», Франция), Давид Абдушелишвили, Ираклий Кватадзе , Бачуки Чумбадзе, Михеил Бабунашвили, Ладо Чачанидзе, Михеил Бабунашвили, Гуга Ганиашвили, Лука Иванишвили, Георгий Цуцкиридзе, Георгий Синауридзе, Сандро Мамамтавришвили( все «Шави Ломи» , Тбилиси), Бека Гигашвили («Тулон», Франция), Александрэ Кунтелия («Ла Рошель»), Георгий Джавахия ( «Гренобль», Франция), Торнике Джалагония («Прованс», Франция), Илья Спандерашвили («Валанс», Франция), Василий Лобжанидзе ( «Ойона», Франция), Михеил Алания ( «Ориак», Франция), Тенгиз Перанидзе, Демо Тапладзе,Торнике Кахоидзе,Акакий Табуцадзе, Алксанадрэ Тодуа, Шалва Апциаури, Лука Цирекидзе, Отар Метревели(все «Шави Ломи»), Лука Маткава ( «Кастр», Франция), Тедо Абжандадзе, Дачи Папунашвили( «Ориак»),Георгий Квеселадзе ( «Гренобль»,), Георгий Хаиндрава («Бордо»), Давид Ниниашвили («Лион»).



Успех сборной Грузии на ЧЕ



16 марта текущего года сборная Грузии обрадовала своих многочисленных поклонников, со счетом 46:28 выиграв финальный матч ЧЕ («Rugby Europe International Championships») у Испании и в 17-ий раз став победителем турнира. В матчах группового этапа ЧЕ сборная Грузии одержала три победы – 16 февраля у Испании в Мадриде со счетом 62:32, 1 и 8 февраля дома у Швейцарии (110:0) и Нидерландов (40:7), в полуфинале ( 2 марта) Грузия дома со счетом 43:5 выиграла у Румынии.



В турнире «Rugby Europe International Championships» не играют сборные-участники Кубка Шести Наций (Англия, Ирландия,Франция,Шотландия, Уэльс и Италия), но это никак не умаляет победы Грузии, которая стремится присоединиться к КШН, но ввиду ряда обстоятельств пока не сумела достичь этой цели. Одна часть европейских специалистов заявляет о возможности присоединения Грузии к КШН, другие считают пока невозможным решение вопроса из-за коммерческих и других факторов.



Это был 23-ий розыгрыш «Rugby Europe International Championships”. Грузия в 17-ий раз выиграла этот ЧЕ, Румыния 5 раз становилась победителем этого ЧЕ и один раз Португалия. Причем, Грузия сейчас в 8-ой раз подряд стала победителем турнира. Грузия , Испания, Румыния и Португалия получили право выступить на Кубке мира 2027 (это фактически ЧМ), Грузия выступит на этом Кубке мира в 7-ой раз подряд (2003,2007, 2011, 2015, 2019 и 2023).



Победы над командами Tier 1 и 11-ое место в мировом рейтинге



10 июля 2022 года Грузия со счетом 28:19 выиграла в г. Батуми тест –матч у Италии, а 19 ноября 2022 года в Кардиффе со счетом 13:12 выиграла тест-матч у Уэльса. А победа над Японией (13 .07.2024) в гостях со счетом 25 :23 стала третьим за последние годы выигрышем Грузии над командой -представителем Тьер 1 ( Tier 1)– так в мире называют элитный уровень регби.



До июля 2024 года в течение нескольких лет сборная Грузии занимала 13-ое место в мировом рейтинге национальных команд и седьмое место в европейском рейтинге, после победы в выездном матче над Японией (13.07.2024 ) Грузия вышла на 12-ое место, а в феврале 2025 года после победы над Нидерландами сборная Грузии вышла на 11-ое место в мировом рейтинге и 6-ое место в рейтинге сборных стран Европы.



22 ноября с.г. сборная Грузии дома проведет тест-матч с Японией.



Из истории регби в Грузии



Первые показательные матчи по регби в Грузии состоялись в 1919, 1948 и 1949 годах, но официальной датой начала регби считается 15 октября 1959 года- день создания регбийного клуба Грузинского Политехнического института(ГПИ). В 1961 году была создана Секция регби Тбилиси, которая в 1964 году была преобразована в Федерацию регби Тбилиси. В 1962 году состоялся первый чемпионат Тбилиси, победителем стала команда ГПИ. В 1963 году в Тбилиси на первом всесоюзном турнире по регби местная «Гантиади» заняла третье место, а в 1963 году в первом чемпионате СССР тбилисское «Динамо» заняла второе место.Затем настал период успехов тбилисского «Локомотива» , которая 4 раза завоевала бронзовые медали чемпионата СССР(1968, 1972, 1978, 1981), а в 1978 году –Кубок СССР. Но самых больших успехов в период СССР добилась «Айя» Кутаиси-эта команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987,1990), «Айя» была также вице-чемпионом СССР ( 1984) и обладателем бронзовых медалей (1985).



В 1989 году (за 2 года до распада СССР) была создана национальная сборная Грузии, которая 12 сентября 1989 года в Кутаиси провела первый матч- победа над Зимбабве со счетом 16:3. В 1990 году наша сборная провела первое зарубежное турне. После восстановления государственной независимости Грузии (1991) клубы Грузии вышли из чемпионата СССР . В 1992 году «Союз регби Грузии» стал членом «World Rugby». В период независимости несмотря на существовавшие в стране проблемы сборная Грузии добилась больших успехов, автор этих строк с 1980-х годов освещает успехи регбистов Грузии в СМИ разных стран.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория







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