Апелляционный суд оставил в силе решение горсуда о заключении активистки Нино Даташвили под стражу

27.06.2025 20:44





Апелляционный суд оставил в силе решение городского суда о заключении гражданской активистки Нино Даташвили под стражу. НПО «Партнерство за права человека» (PHR) заявляет, что решение Апелляционного суда, как и решение суда первой инстанции, содержит только общие, расплывчатые и абстрактные рассуждения.



«В решении указано, что существует риск продолжения «преступной» деятельности Нино Даташвили, побега и воздействия на свидетелей. Однако ни одна инстанция не подтверждает эти угрозы фактическими обстоятельствами.



В апелляционной жалобе PHR указала все обстоятельства, подтверждающие отсутствие риска продолжения «преступной» деятельности Нино Даташвили, побега и воздействия на свидетелей. Соответственно, решение о применении лишения свободы было незаконным.



Апелляционный суд в своем постановлении поясняет, что риск продолжения «преступной» деятельности Нино Даташвили, побега и воздействия на свидетелей настолько высок, что обстоятельства, указанные защитой, не могут снизить указанные риски и не могут повлиять на законность лишения свободы. В постановлении не указаны конкретные обстоятельства, на основании которых Апелляционный суд рассматривает угрозы.



PHR в своей апелляционной жалобе указала, что сама Нино Даташвили стала жертвой физического насилия со стороны сотрудников службы судебных приставов, поэтому под стражей находится невиновная женщина. PHR также запросила устное слушание, поскольку в ходе судебного разбирательства, несмотря на просьбу Нино, судья не объяснила основания для отказа в освобождении под залог. Апелляционный суд не обсуждает эти вопросы в своем решении.



PHR обжаловала решение Тбилисского городского суда о применении к Нино Даташвили меры пресечения в виде заключения под стражу в Тбилисском апелляционном суде 23 июня», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





