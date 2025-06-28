Бизнесмен Галиф Озтюрк освобожден по процессуальному соглашению

28.06.2025 14:11





Бизнесмен Галиф Озтюрк, задержанный в Грузии в 2022 году, в настоящее время освобождён. Как сообщил адвокат Озтюрка, он покинул место заключения на основании процессуального соглашения.



«Часть срока была покрыта амнистией, к тому же он уже отбыл более трёх лет. Прокуратура согласилась на процессуальное соглашение. Цель распространения наркотиков не была установлена, в деле фигурирует только незаконное приобретение и хранение наркотических веществ», — заявил адвокат Роберт Григалашвили.



Согласно официальной информации, в ходе обыска у Озтюрка было изъято крупное количество наличных денег, а также обнаружены предположительно наркотические и психотропные вещества. На этом основании ему были предъявлены обвинения по статьям 260 и 261 Уголовного кодекса Грузии.



Дополнительная информация: Имя Галифа Озтюрка также связано с незаконным строительством на улице Гоголя, 11 в Батуми, которое велось компанией «Метро Терминал».



Галиф Озтюрк— турецкий бизнесмен и меценат, как его представляло грузинское правительство в 2015 году, когда его принимал тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По данным Администрации правительства, на тот момент Озтюрк уже вложил в Грузию около 75 миллионов долларов инвестиций.





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