Член партии «Коалиция за перемены» Гедеван Попхадзе начинает голодовку

28.06.2025 14:23





Член партии «Коалиция за перемены» Гедеван Попхадзе начинает голодовку у парламента.



По словам политика, он присоединяется к голодовке, объявленной Элене Хоштария, поскольку считает, что это один из правильных шагов в сегодняшней ситуации.



По его словам, власть идет на эскалацию и сотрудничество с ней невозможно.



«Я присоединяюсь к акции Элене Хоштария - голодовке. Невозможно сотрудничество с этим режимом в любой форме, так как фактически создана незаконная репрессивная система, которая преследует людей, является нелегитимной государственной системой, которая служит интересу одного человека. Если на этом фоне мы не противопоставим себя всему этому, мы предадим людей, незаконно находящихся в тюрьме, и общество. Поэтому я считаю, что сегодня это правильная форма. Или смерть, или победа. Я никого не призываю, но думаю, что этот протест станет для многих центром притяжения», – заявил Попхадзе.



Напомним, вчера голодовку возле парламента начала одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.





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