Футбольный турнир Kinkladze Grassroots Cup Georgia прошел в Тбилиси во второй раз

28.06.2025 15:45





Kinkladze Grassroots Cup Georgia прошел в Тбилиси во второй раз. Футбольный турнир при поддержке Фонда Кинкладзе и организации Grassroots Cup Georgia проводился для детей 7-11 лет на полях Академии «Интер».



Соревнование проводилось в течение 6 дней в 5 различных возрастных категориях (U7, U8, U9, U10, U11). В турнире приняли участие 98 команд из разных регионов Грузии.



Победители и призеры:



U11 - 1-Викинги; 2-Вазисубани; 3-Иберия1999



U10 - 1-Академия «Интер»; 2-Вазисубани; 3-Аваза



U9 - 1-Зекари; 2-Гранди; 3-Вазисубани;



U8 - 1-Селеро; 2-Вазисубани; 3-Дельфины;



U7 - 1-Шевардени; 2-Баск; 3-Зекари.



Победителей и призеров Кубка Кинкладзе в Грузии награждали легендарный грузинский футболист Гиорги Кинкладзе, основатель SMH Sports Лаша Мачавариани, бывший директор Manchester City Крис Берд и тренер Inter Academy Гогита Гогуа. Команды-победители и призеры, а также лучшие игроки в различных номинациях были награждены кубками, медалями и подарками от спонсоров. Победителям были вручены ваучеры hubs.ge на покупку спортивного инвентаря Фондом Кинкладзе.



Легендарный грузинский футболист и соучредитель Фонда Кинкладзе Георгий Кинкладзе рассказал о турнире:



«Я рад, что в этом году уже во второй раз Кубок Кинкладзе по футболу в Грузии прошел при поддержке Фонда Кинкладзе и количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом. Чем больше людей будут заниматься спортом, тем более здоровое поколение вырастет, что в будущем будет полезно нашей стране. Такие турниры очень нужны детям этого возраста, чтобы мы могли открывать новые таланты, раскрывать их способности и развивать их навыки. Детям нужна поддержка и соответствующие условия. Фонд Кинкладзе наградил победителей ваучерами hubs.ge на покупку спортивного инвентаря. Я видел много счастливых детей на этом турнире, видел, как они праздновали, как радовались и как боролись. Надеюсь, что мы найдем в этих детях новых звезд, и они станут футболистами, представляющими нашу страну во всем мире. Хочу сказать молодым футболистам, что успех неизбежно придет с самоотверженным трудом, все начинается с упорного труда и решимость. Я хотел бы поблагодарить спонсоров, Coca-Cola и всех, кто поддержал этот проект." - Георгий Кинкладзе.



Бывший директор Manchester City Крис Берд отметил, что он видел много талантливых молодых игроков в Грузии, которые могут играть на высоком уровне:



"На турнире было несколько талантливых молодых грузинских игроков. Они очень хорошие игроки, я видел молодых талантливых игроков в Великобритании, и уровень, который я вижу здесь сегодня, так же хорош. Я думаю, что такой турнир - это реальная возможность продемонстрировать свои навыки, талант и отношение к футболу. Я думаю, что у молодых грузин большое будущее, чтобы играть в Серии А, Ла Лиге и Премьер-лиге", - заявил Крис Берд.



Основатель Grassroots Cup Georgia Зука Двалишвили рассказал о партнерстве с Kinkladze Foundation и следующем масштабном турнире, отмечая, что проект является новой возможностью для молодых футболистов:



Kinkladze Foundation был создан в 2024 году. Цель фонда — поддержка местных и международных футбольных инициатив, которые способствуют развитию детей и молодежи, их профессиональным успехам и становлению как сильных членов общества.



Grassroots Cup Georgia был создан в 2023 году и является ведущим молодежным футбольным турниром в Грузии, который служит развитию массового футбола и воспитанию достойного спортивного мастерства среди молодежи в пяти возрастных категориях (U7, U8, U9, U10, U11).





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