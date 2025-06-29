Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе


29.06.2025   11:19


Илия Топурия — чемпион UFC в легком весе (70 кг). На турнире в Лас-Вегасе грузинский боец ​​победил бразильца Чарльза Оливейру.

Топурия удалось нейтрализовать все сильные стороны Оливейры с самого начала. В итоге грузинский боец ​​выиграл бой нокаутом в первом раунде.

Топурия остается непобежденным после 17 боев в смешанных единоборствах. Непосредственно в рамках организации UFC это была его девятая победа подряд, из них семь боев он выиграл досрочно.

В результате 28-летний грузинский боец ​​стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Топурия стал 10-м спортсменом в истории UFC, достигшим такого результата.

Напомним, что 8 июня Мераб Двалишвили успешно защитил свой пояс UFC в суперлегком весе (61 кг), победив американца Шона О’Мэлли, и в настоящее время действующими чемпионами UFC в двух из семи весовых категорий среди мужчин являются грузинские спортсмены.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна