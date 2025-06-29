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Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе
29.06.2025 11:19
Илия Топурия — чемпион UFC в легком весе (70 кг). На турнире в Лас-Вегасе грузинский боец победил бразильца Чарльза Оливейру.
Топурия удалось нейтрализовать все сильные стороны Оливейры с самого начала. В итоге грузинский боец выиграл бой нокаутом в первом раунде.
Топурия остается непобежденным после 17 боев в смешанных единоборствах. Непосредственно в рамках организации UFC это была его девятая победа подряд, из них семь боев он выиграл досрочно.
В результате 28-летний грузинский боец стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Топурия стал 10-м спортсменом в истории UFC, достигшим такого результата.
Напомним, что 8 июня Мераб Двалишвили успешно защитил свой пояс UFC в суперлегком весе (61 кг), победив американца Шона О’Мэлли, и в настоящее время действующими чемпионами UFC в двух из семи весовых категорий среди мужчин являются грузинские спортсмены.
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