В Церовани появится сквер имени проевропейского грузинского писателя Иванэ Мачабели

29.06.2025 20:56





В поселении вынужденно перемещенных лиц из Цхинвальского региона в Церовани появится сквер имени проевропейского общественного деятеля Грузии 19 века, писателя Иванэ Мачабели, который был родом из Тамарашени. Это село во время августовской войны 2008 года сравняли с землей, и сегодня эта территория входит в состав оккупированного Цхинвали.



Иванэ Мачабели является непревзойденным переводчиком творчества классика английской литературы Уильяма Шекспира. В исторических сводках читаем, что он был проевропейски мыслящей личностью и старался внедрять европейские ценности во всех сферах.



Символическая метка на строительной площадке была установлена во время празднования «Мачаблоба-2025» в Церовани — строить «сад Вано» (как его называют в народе — ред.) будет мэрия муниципалитета Мцхета.



«Мачаблоба» в Грузии проводится во второй раз — по инициативе и при организации Администрации бывшей АО Южной Осетии (в изгнании — ред.).



Грузинские народные песни в исполнении ансамблей «Ахали Таоба», «Нарты» и «Ломиси», отрывки из пьес Шекспира в исполнении актеров Цхинвальского театра им. Мачабели, известные «мачабельские» посиделки за шахматной доской — таким было «Мачаблоба-2025».



На мероприятии присутствовали представители правительства, парламента Грузии, местных властей и цхинвальской общественности.



Добавим, в Пантеоне на Мтацминда находится символическая могила Иванэ Мачабели, где хранится ребро писателя — оно было изъято во время операции за две недели до его — необъяснимого по сей день — исчезновения 26 июня 1898 года.



Тогда Мачабели было 44 года. За плечами уже был опыт работы редактором «Дроэба» и «Иверии», переводов Шекспира, работы в банке и ухода оттуда.



Писатель страдал от плеврита, и 15 июня 1898 года ему сделали операцию по удалению ребра. В июле он собирался отдохнуть в Абастумани. 24 июня он зашел в редакцию и оставил последний перевод – трагедию Шекспира «Кориолан». Однако 26 июня он исчез. До сих пор никто не знает, что с ним произошло.



Отметим, в прошлом году в Гори (регион Шида Картли) отметили 170-летний юбилей Иванэ Мачабели.



Источник: SOVA

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