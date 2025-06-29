Amnesty: Парламентская комиссия в Грузии превратилась в инструмент политрепрессий

29.06.2025 21:02





Следственная комиссия в парламенте Грузии стала инструментом политических репрессий. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.



«Комиссия была использована для преследования бывших государственных чиновников за их принципиальную оппозицию. Она стала инструментом политических репрессий, а не парламентского контроля, используемым для изоляции политических оппонентов перед местными выборами», — сказал заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



Организация обвиняет правящую «Грузинскую мечту» в злоупотреблении парламентскими структурами, подчеркивая, что это – часть более широких репрессий в отношении критиков власти. Там призывают власти прекратить практики, нарушающие права человека.



«Власти Грузии должны прекратить свои непрекращающиеся атаки на инакомыслящих, преследования протестующих и политических активистов, которые мирно осуществляют свои права, а также освободить Гиви Таргамадзе и шестерых других представителей оппозиции, которых они отправили за решетку за последние недели», — добавил Кривошеев.



«Грузинская мечта» создала парламентскую комиссию в феврале 2025 года. Первоначально ее мандат охватывал период правления Михаила Саакашвили (2003–2012) и касался расследования событий войны 2008 года, дел о коррупции, пытках в пенитенциарной системе и принудительном отчуждении активов. В марте комиссия получила расширенные полномочия и начала рассматривать деятельность оппозиционных политиков вплоть до настоящего времени.



Сейчас правящая партия планирует направить финальный отчёт комиссии в Конституционный суд с целью добиться признания партии «Единое национальное движение» неконституционной. Параллельно разрабатываются поправки в законодательство, которые позволят запрещать любые политические силы, чья идеология «сходна с идеологией признанных неконституционными партий.



Большинство оппозиционных политиков отказались давать показания, заявив о нелегитимности действующего парламента, сформированного после спорных выборов. В ответ против них начали уголовные дела.



По семь-восемь месяцев тюрьмы уже получили лидеры «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, основатель партии «Ахали» Ника Мелия, Зураб Джапаридзе («Гирчи — Больше свободы»), Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели») и бывший депутат парламента Гиви Таргамадзе. В заключении приговоров ждут лидер «Ахали» Ника Гварамия и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.





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