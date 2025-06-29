В 2024 году в Грузии умерли 43 971 человек — на 1 215 больше, чем в 2023 году

29.06.2025 22:05





По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), в 2024 году в стране зарегистрировано 43 971 случай смерти — это на 1 215 человек, или на 2,8%, больше, чем в предыдущем году.



Согласно информации Сакстат, наиболее распространёнными причинами смерти остаются заболевания системы кровообращения и онкологические заболевания — на них приходится соответственно 41,3% и 13,0% от общего числа умерших.



Причины смерти по возрастным группам различаются:

• У детей до 5 лет доминируют патологии, возникающие в перинатальный период.

• В возрастной группе 5–39 лет преобладают травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних факторов, поскольку в этом возрасте выше риск несчастных случаев.

• У людей старше 40 лет основными причинами смерти остаются заболевания сердечно-сосудистой системы и раковые заболевания.



6 основных причин смертности в Грузии в 2024 году (по данным «BusinessPressNews»):

1. Заболевания системы кровообращения – 18 159 человек

2. Симптомы, отклонения и аномалии, выявленные клиническими и лабораторными методами, не классифицированные в других рубриках – 9 558 человек

3. Онкологические заболевания – 5 720 человек

4. Заболевания дыхательной системы – 3 641 человек

5. Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин – 1 826 человек

6. Заболевания пищеварительной системы – 1 307 человек





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