Илиа Топурия возглавил P4P рейтинг UFC

01.07.2025 12:45





Впервые в истории рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P) возглавил грузинский боец Илия Топурия.



Грузинский чемпион UFC поднялся с третьего места на первую позицию в рейтинге после победы над Чарльзом Оливейрой 29 июня.



Топурия победил бразильца нокаутом в первом раунде в бою за пояс чемпиона в легком весе в Лас-Вегасе и стала чемпионом организации во легком весе.



Мераб Двалишвили, занимавший до этого вторую позицию, стал третьим в объединенном рейтинге, а Ислам Махачев, бывший лидер рейтинга, экс-чемпион легкого дивизиона, переместился на второе место.



18 февраля 2024 года Топурия стал чемпионом, победив Александра Волкановски, а 24 октября того же года защитил этот пояс в поединке с Максом Холлоуэем в полулегком весе (65 кг).



В феврале этого года Топурия принял решение перейти в легкую весовую категорию, в результате чего пояс чемпиона в легчайшем весе стал вакантным.



На счету Топурия 17 побед и ноль поражений в UFC.





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