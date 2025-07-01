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Илиа Топурия возглавил P4P рейтинг UFC
01.07.2025 12:45
Впервые в истории рейтинг UFC во всех весовых категориях (P4P) возглавил грузинский боец Илия Топурия.
Грузинский чемпион UFC поднялся с третьего места на первую позицию в рейтинге после победы над Чарльзом Оливейрой 29 июня.
Топурия победил бразильца нокаутом в первом раунде в бою за пояс чемпиона в легком весе в Лас-Вегасе и стала чемпионом организации во легком весе.
Мераб Двалишвили, занимавший до этого вторую позицию, стал третьим в объединенном рейтинге, а Ислам Махачев, бывший лидер рейтинга, экс-чемпион легкого дивизиона, переместился на второе место.
18 февраля 2024 года Топурия стал чемпионом, победив Александра Волкановски, а 24 октября того же года защитил этот пояс в поединке с Максом Холлоуэем в полулегком весе (65 кг).
В феврале этого года Топурия принял решение перейти в легкую весовую категорию, в результате чего пояс чемпиона в легчайшем весе стал вакантным.
На счету Топурия 17 побед и ноль поражений в UFC.
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