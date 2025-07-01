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В Гори планируют реабилитировать музей им. Сталина
01.07.2025 12:49
Государственного музей имени И.В. Сталина, который является одним из самых посещаемых музеев Грузии после столицы, будет реабилитирован. Восстановительные работы пройдут в мемориальном доме и павильоне музея. Проект будет реализован на собственные средства музея.
В Национальном агентстве по сохранению культурного наследия Грузии сообщили, что два тендера, объявленных на реабилитацию, закончились отрицательными результатами.
Тендер на реставрацию и консервацию резиденции детства Иосифа Сталина и беседки на территории Государственного музея Сталина был объявлен 11 февраля, а прием заявок завершился 24 февраля этого года.
Ориентировочная стоимость проекта составила 109 430 лари. Согласно документам, к тендеру проявило интерес только ООО «Велмари», которое запросило 107 107 лари на реализацию указанного инфраструктурного проекта. Но компания была дисквалифицирована из-за технической документации.
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