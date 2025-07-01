Звиад Адзинбая назначен вице-президентом исследовательской компании HarrisX

01.07.2025 13:43





Звиад Адзинбая, родом из Гали (оккупированная Абхазия), магистр права и дипломатии школы Флетчера при университете Тафта, основатель «Специального штаба цифровой дипломатии» назначен вице-президентом международной исследовательской компании HarrisX, сообщает Tbilisi Life.



Адзинбая, который называет себя грузинским абхазом, будет курировать глобальные проекты, связанные с геополитикой, дипломатией, информацией и технологиями.



HarrisX — компания, базирующаяся в Вашингтоне, которая работает более чем в 50-ти странах и отличается исследованиями и аналитикой в области политики, общественного мнения, безопасности, искусственного интеллекта, телекоммуникаций и других смежных сфер мирового уровня.



Аналитическими материалами компании регулярно пользуются Белый дом и лично президент США.



Сообщается, что сам Звиад Адзинбая продолжит писать докторскую диссертацию в Школе права и дипломатии Флетчера, а также останется активным голосом в поддержку евроатлантического курса Грузии.



«В Грузии наша компания уже оставила положительный след, и я надеюсь, что еще не раз сможем внести ощутимый вклад в защиту общественных интересов и поддержку западного курса страны через первоклассную аналитику и науку.



За рамками этой формальной должности я остаюсь обычным гражданином, добровольцем и верным той истории, которая для меня началась в Абхазии, продолжается уже 32 года несправедливым изгнанием и обязательно должна завершиться исполнением джаза в Гали и окончательным освобождением Грузии от России и российских оккупационных сил.



Грузия заслуживает победы, надежды и гарантированного, светлого и безопасного будущего в составе Европейского союза и НАТО. Да здравствуют все, кто вносит вклад в это дело сегодня и завтра», — написал Адзинбая.



Источник: SOVA

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