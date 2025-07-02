Лория вернулся в «Динамо» Тбилиси

02.07.2025 15:16









Матчи высшей лиги лиги первенства Грузии возобновятся 2 августа. После двух кругов ( 18 туров) чемпионата страны уверенно лидирует тбилисская команда «Иберия 1999» ( 44 очка), на втором месте «Дила» Гори ( 38 очков) , на третьем «Динамо» Батуми ( 30 ) и на четвертом «Динамо» Тбилиси (29). Чемпионат Грузии (в Еровнули лига выступает 10 команд) завершится 13 декабря, с августа до конца сезона командам предстоит сыграть еще по 18 матчей, так что вся борьба за медали первенства впереди.



Возвращение Г. Лория в «Динамо « Тбилиси не стало неожиданностью, ведь за этот клуб он провел значительную часть своей карьеры( в период с 2002 по 2014 год и в 2023-2024 гг). Руководство «Динамо» Тбилиси надеется на то, что опыт Г. Лория поможет команде успешно выступит во второй части нынешнего чемпионата Грузии и завоевать медали первенства.Пока неизвестно, продолжит ли в будущем году Г.Лория выступать за «Динамо» Тбилиси или другой клуб. В январе 2026 года ему исполняется 40 лет.



Прощание со сборной Грузии



4 июня с.г. на предматчевой пресс-конференции сборной Грузии главным событием стала не предстоящая 5 июня игра с Фарерами, а тема проводов из сборной вратаря нашей национальной команды Георгия Лория. Свой путь в футбол Лория начал в детской команде «Аваза» Тбилиси( 1995-2002), много лет играл за «Динамо» Тбилиси ( 2002-2014), затем выступал в клубах Греции, РФ, Германии, Кипра , вновь в «Динамо» Тбилиси, а в нынешнем сезоне за «Омония» Арадипу (Кипр). Он дебютировал в сборной Грузии в 2008 году, сыграв в последующие 17 лет за национальную команду 78 матчей.



На этой пресс-конференции вице-президент Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Александр Иашвили сказал:» Для меня настал очень эмоциональный день, ведь я играл в сборной в том матче с Эстонией (в мае 2008 года в Таллинне) , когда за сборную Грузии дебютировал Георгий Лория( игра с Эстонией завершилась вничью 1:1), затем несколько лет вместе играли в нашей й сборной. Он 17 лет защищал ворота национальной команды Грузии, Георгий многое сделал для развития нашей сборной. 5 июня он в последний раз сыграет за нашу команду, я от своего имени и от имени ФФГ хочу его сердечно поблагодарить за все».



«Горжусь тем, что был вратарем сборной Грузии»



Г.Лория на пресс-конференции сказал:»Горжусь тем, что столько времени был вратарем сборной Грузии. Для меня майка футболиста сборной Грузии- это не просто майка. Носить эту майку и играть за сборную своей страны- это большая честь, радость и ответственность. Пользуясь случаем , хочу поблагодарить всех тех игроков, с которыми играл за сборную, членов тренерских штабов сборной, всех тех, кто был причастен к работе со сборной, моя особая и огромная благодарность поклонникам национальной команды «. 39-летний Г. Лория отметил, что «настала пора уходить из сборной, это очень трогательный день». «На клубном уровне я еще поиграю, время покажет»,- добавил он .



Лория останется в футболе



На этой же пресс-конференции на вопрос автора этих строк «После завершения карьеры футболиста вы останетесь в футболе, уйдете в бизнес, в политику или ?» Георгий ответил:» Я останусь в футболе, мое сердце и призвание в футболе». При этом тогда он не сообщил какие-либо подробности того, в качестве кого ( тренера, менеджера и т.д.) останется в футболе.



Саньоль о первом разговоре с Лория



Вилли Саньол вспомнил первое общение с Г.Лория. «Это был март 2021 года, перед выездным матчем с Швецией у нас была прогулка около гостиницы (в Стокгольме) . Я хотел поближе познакомиться с игроками, решил выбрать для разговора Георгия Лория-опытного футболиста. Мы с ним очень интересно поговорили –о футболе, на жизненные темы. Он тогда произвел на меня прекрасное впечатление, потом это мнение о нем еще укрепилось»-сказал Вилли Саньоль, с марта 2021 года по сегодняшний день являющийся главным тренером национальной сборной Грузии.



Та игра отборочного турнира ЧМ 2022 в Стокгольме завершилась победой Швеции со счетом 1:0.



Блестящая игра в прощальном матче



5 июня, до начала матча с Фаррерами, на «Динамо Арена» имени легендарного грузинского футболиста Бориса Пайчадзе(1915-1990) состоялась церемония проводов Г.Лория из сборной Грузии. Примерно 25 тысяч зрителей, собравшихся в тот день на трибунах стадиона, овациями приветствовали его. В течение всей игры зрители неоднократно аплодисментами и скандированием выражали восторг от игры Г. Лория, который несколько раз спас ворота сборной Грузии и внес особый вклад в эту скромную и сухую победу нашей команды. В тот день Г. Лория был капитаном сборной Грузии. Матч завершился победой нашей команды -1:0. .



Тенгиз Пачкория , специально для «



Фото - Прощальный матч Г. Лория в сборной Грузии ( Фото ФФГ) 39-летний вратарь Георгий Лория , c осени 2024 года до мая текущего года выступавший за кипрский клуб « Омония»(Арадиппу) , вернулся в «Динамо» Тбилиси. Эту информацию, появившуюся в конце июня в СМИ Грузии , автору этих строк подтвердили в фк «Динамо» Тбилиси. Как сообщили в дирекции клуба, между «Динамо» Тбилиси и Г. Лория оформлено соглашение , в соответствии с которым он до конца 2025 года будет выступать за динамовцев столицы Грузии. Георгий Лория уже присоединился к «Динамо» Тбилиси и в составе команды готовится к матчам чемпионата Грузии.Матчи высшей лиги лиги первенства Грузии возобновятся 2 августа. После двух кругов ( 18 туров) чемпионата страны уверенно лидирует тбилисская команда «Иберия 1999» ( 44 очка), на втором месте «Дила» Гори ( 38 очков) , на третьем «Динамо» Батуми ( 30 ) и на четвертом «Динамо» Тбилиси (29). Чемпионат Грузии (в Еровнули лига выступает 10 команд) завершится 13 декабря, с августа до конца сезона командам предстоит сыграть еще по 18 матчей, так что вся борьба за медали первенства впереди.Возвращение Г. Лория в «Динамо « Тбилиси не стало неожиданностью, ведь за этот клуб он провел значительную часть своей карьеры( в период с 2002 по 2014 год и в 2023-2024 гг). Руководство «Динамо» Тбилиси надеется на то, что опыт Г. Лория поможет команде успешно выступит во второй части нынешнего чемпионата Грузии и завоевать медали первенства.Пока неизвестно, продолжит ли в будущем году Г.Лория выступать за «Динамо» Тбилиси или другой клуб. В январе 2026 года ему исполняется 40 лет.4 июня с.г. на предматчевой пресс-конференции сборной Грузии главным событием стала не предстоящая 5 июня игра с Фарерами, а тема проводов из сборной вратаря нашей национальной команды Георгия Лория. Свой путь в футбол Лория начал в детской команде «Аваза» Тбилиси( 1995-2002), много лет играл за «Динамо» Тбилиси ( 2002-2014), затем выступал в клубах Греции, РФ, Германии, Кипра , вновь в «Динамо» Тбилиси, а в нынешнем сезоне за «Омония» Арадипу (Кипр). Он дебютировал в сборной Грузии в 2008 году, сыграв в последующие 17 лет за национальную команду 78 матчей.На этой пресс-конференции вице-президент Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Александр Иашвили сказал:» Для меня настал очень эмоциональный день, ведь я играл в сборной в том матче с Эстонией (в мае 2008 года в Таллинне) , когда за сборную Грузии дебютировал Георгий Лория( игра с Эстонией завершилась вничью 1:1), затем несколько лет вместе играли в нашей й сборной. Он 17 лет защищал ворота национальной команды Грузии, Георгий многое сделал для развития нашей сборной. 5 июня он в последний раз сыграет за нашу команду, я от своего имени и от имени ФФГ хочу его сердечно поблагодарить за все».Г.Лория на пресс-конференции сказал:»Горжусь тем, что столько времени был вратарем сборной Грузии. Для меня майка футболиста сборной Грузии- это не просто майка. Носить эту майку и играть за сборную своей страны- это большая честь, радость и ответственность. Пользуясь случаем , хочу поблагодарить всех тех игроков, с которыми играл за сборную, членов тренерских штабов сборной, всех тех, кто был причастен к работе со сборной, моя особая и огромная благодарность поклонникам национальной команды «. 39-летний Г. Лория отметил, что «настала пора уходить из сборной, это очень трогательный день». «На клубном уровне я еще поиграю, время покажет»,- добавил он .На этой же пресс-конференции на вопрос автора этих строк «После завершения карьеры футболиста вы останетесь в футболе, уйдете в бизнес, в политику или ?» Георгий ответил:» Я останусь в футболе, мое сердце и призвание в футболе». При этом тогда он не сообщил какие-либо подробности того, в качестве кого ( тренера, менеджера и т.д.) останется в футболе.Саньоль о первом разговоре с ЛорияВилли Саньол вспомнил первое общение с Г.Лория. «Это был март 2021 года, перед выездным матчем с Швецией у нас была прогулка около гостиницы (в Стокгольме) . Я хотел поближе познакомиться с игроками, решил выбрать для разговора Георгия Лория-опытного футболиста. Мы с ним очень интересно поговорили –о футболе, на жизненные темы. Он тогда произвел на меня прекрасное впечатление, потом это мнение о нем еще укрепилось»-сказал Вилли Саньоль, с марта 2021 года по сегодняшний день являющийся главным тренером национальной сборной Грузии.Та игра отборочного турнира ЧМ 2022 в Стокгольме завершилась победой Швеции со счетом 1:0.5 июня, до начала матча с Фаррерами, на «Динамо Арена» имени легендарного грузинского футболиста Бориса Пайчадзе(1915-1990) состоялась церемония проводов Г.Лория из сборной Грузии. Примерно 25 тысяч зрителей, собравшихся в тот день на трибунах стадиона, овациями приветствовали его. В течение всей игры зрители неоднократно аплодисментами и скандированием выражали восторг от игры Г. Лория, который несколько раз спас ворота сборной Грузии и внес особый вклад в эту скромную и сухую победу нашей команды. В тот день Г. Лория был капитаном сборной Грузии. Матч завершился победой нашей команды -1:0. .Тенгиз Пачкория , специально для « Грузия Online Фото - Прощальный матч Г. Лория в сборной Грузии ( Фото ФФГ)





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