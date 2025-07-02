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«Сандерленд» и «Айнтрахт» претендуют на форварда «Лиона» Микаутадзе
02.07.2025 16:41
В летнее трансферное окно может состояться громкий переход грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе. По информации авторитетного издания Foot Mercato, в услугах 24-летнего форварда «Лиона» заинтересованы сразу два европейских клуба – английский «Сандерленд» и немецкий «Айнтрахт». Оба местных первенства, Бундеслига и АПЛ, подробно освещаются в известной бк Mostbet, почитать отзывы о работе которой можно на портале RB.
Интерес к грузинскому футболисту возник на фоне непростой ситуации, в которой оказался «Лион». Французский клуб по итогам сезона потерял место в высшем дивизионе и следующий сезон проведет в Лиге 2, что может существенно повлиять на будущее ведущих игроков команды.
Несмотря на неудачный сезон для клуба, Микаутадзе продемонстрировал впечатляющую результативность. В 47 матчах за «Лион» во всех турнирах он отметился 17 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что говорит о высоком атакующем потенциале футболиста.
Действующий контракт грузинского форварда с французским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость Микаутадзе составляет 22 миллиона евро, что может стать серьезным препятствием для потенциальных покупателей в борьбе за талантливого нападающего.
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