НПО: поправки к закону о миграции в Грузии – путь к расизму и полицейскому произволу

03.07.2025 13:57





«Центр социальной справедливости» (SJC) выступил с резкой критикой изменений в законодательстве Грузии, которые позволяют полиции проводить рейды против нелегальных мигрантов в жилых домах и на рабочих местах.



Соответствующие поправки парламент принял в ускоренном режиме на прошлой неделе. Миграционный департамент МВД получил расширенные полномочия по проверке мест проживания и работы иностранных граждан без законных оснований пребывания в стране. В частности, сотрудники смогут заходить в частную собственность для проведения проверок на основании судебного постановления, а при согласии совладельцев или работодателей – без него. В экстренных случаях МВД вправе проводить такие действия немедленно с последующим обращением в суд в течение 24 часов.



Инициаторы изменений оправдали срочность сложностями в выявлении нелегальных мигрантов. Однако, у SJC практика демонстративных рейдов и массовых задержаний иностранцев вызывает серьезные опасения по поводу нарушений прав человека и создания атмосферы страха.



Эксперты НПО подчеркивают, что новые нормы грубо нарушают право на частную жизнь и неприкосновенность жилища, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека (статья 8). По их оценке, возможность доступа в частную собственность без должного судебного контроля создает опасный прецедент.



Также там раскритиковали отсутствие гарантий защиты прав проверяемых мигрантов: невозможность пригласить адвоката, присутствие третьих лиц и ограниченные возможности обжалования постановлений суда, которые вступают в силу немедленно и не приостанавливают действия.



«Подобные законодательные изменения переносят вопрос миграции в полицейскую и криминализированную рамку. Они полностью лишены подходов, основанных на правах человека и гуманности. Кроме того, очевидно, что ужесточенный контроль над мигрантами является инструментом в руках авторитарного режима, который он использует для переноса внимания с социального недовольства на уязвимые группы и их демонизацию», — говорится в заявлении НПО.



SJC предупреждает, что данные изменения способствует распространению расистских и исламофобских настроений, уже наблюдаемых в обществе.



«Центр социальной справедливости» призывает власти пересмотреть законодательство с учптом международных стандартов прав человека и обеспечить соблюдение принципов пропорциональности и необходимости, чтобы миграционная политика не становилась инструментом репрессий.





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