Гражданская активистка Магда Мамукашвили сообщает об аресте её счетов

03.07.2025 16:39





Дом и счета гражданской активистки Магды Мамукашвили были арестованы.



Об этом участница проевропейских митингов сообщила посредством социальной сети Facebook. Как выясняется арест был наложен за неуплату штрафа.



30 мая Магда Мамукашвили была оштрафована на 4000 лари на основании жалобы депутата Мариам Лашхи.



17 мая Лика Лордкипанидзе, Татия Априамашвили и Магда Мамукашвили встретили депутата от «Грузинской мечты» Мариам Лашхи в кафе в центре Тбилиси. Девушки стали скандировать: «Свободу узникам режима!» и «Долой прогнившую Российскую империю!». Лашхи находилась в кафе с детьми и позже заявила в полицию, что активистки нарушили нормы «Кодекса о правах ребенка» и оскорбили ее как политическое лицо.





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