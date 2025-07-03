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Футболисты сборной Грузии скорбят в связи с трагической гибелью Диогу Жота


03.07.2025   19:24


Игрок сборной Ливерпуля и Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе в возрасте 28 лет.

Игроки сборной Грузии Георгий Микаутадзе, Хвича Кварацхелия, Лука Лочошвили, Зурико Давиташвили и Саба Лобжанидзе также откликнулись на эту большую трагедию и выразили соболезнования близким и родным португальского футболиста.

Напомним, что Жота играл против Грузии на чемпионате Европы год назад, когда мы обыграли Португалию со счетом 2:0 и вышли из группового этапа.


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