Единые национальные экзамены сдают 36 обвиняемых/осужденных

03.07.2025 20:43





В сдаче Единых национальных экзаменов принимают участие 36 обвиняемых/осужденных. Информацию распространяет Специальная пенитенциарная служба.



«Обеспечение доступа осужденных к высшему образованию является приоритетной задачей Специальной уголовно-исполнительной службы. Для продолжения получения высшего образования в пенитенциарной системе созданы все необходимые условия, включая доступ к учебным материалам и необходимым техническим средствам.



В системе успешно функционирует «Цифровой университет», который позволяет осужденным студентам дистанционно включаться в процесс обучения и получать полноценное высшее образование.



Специальная пенитенциарная служба и впредь будет заботиться об образовании и развитии осужденных», — говорится в информации, распространенной Специальной пенитенциарной службой.







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