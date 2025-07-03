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Единые национальные экзамены сдают 36 обвиняемых/осужденных


03.07.2025   20:43


В сдаче Единых национальных экзаменов принимают участие 36 обвиняемых/осужденных. Информацию распространяет Специальная пенитенциарная служба.

«Обеспечение доступа осужденных к высшему образованию является приоритетной задачей Специальной уголовно-исполнительной службы. Для продолжения получения высшего образования в пенитенциарной системе созданы все необходимые условия, включая доступ к учебным материалам и необходимым техническим средствам.

В системе успешно функционирует «Цифровой университет», который позволяет осужденным студентам дистанционно включаться в процесс обучения и получать полноценное высшее образование.

Специальная пенитенциарная служба и впредь будет заботиться об образовании и развитии осужденных», — говорится в информации, распространенной Специальной пенитенциарной службой.


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