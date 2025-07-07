Георгий Рамишвили был освобожден под залог в размере 70 000 лари и освобожден из зала суда

07.07.2025 21:53





По решению судьи Наны Шаматавы, Георгий Рамишвили, основатель Silk Road Group и Silknet, был освобожден под залог в размере 70 000 лари.



Обвиняемый Георгий Рамишвили был освобожден из зала суда.



По мнению судьи, риск того, что обвиняемый скроется, минимален.



Срок уплаты залога был установлен в 30 дней.



Предварительное судебное заседание назначено на 26 августа в 15:00.



На судебном заседании прокурор Нино Цихисели подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



По его словам, основанием для избрания меры пресечения является обоснованное предположение о том, что существует риск побега из-за страха сурового наказания. Если обвиняемого отпустят на свободу, он совершит новое преступление. Обвиняемый не уважает закон, о чем свидетельствует тот факт, что он часто платит штрафы за административные правонарушения.



Согласно заявлению адвоката обвиняемого Ирмы Чкадуа, в уголовном деле нет доказательств, указывающих на то, что обвиняемый склонен к совершению преступления, он не пытался скрыться, сотрудничал со следствием, а это говорит о том, что он законопослушный человек.



Адвокат подал ходатайство об избрании обвиняемому залога в размере 50 тысяч и освобождении его из зала суда.





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