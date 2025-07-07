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Йенс Стругер Ларсен: «Иберия» — сильный соперник, но мы приехали в Тбилиси побеждать
07.07.2025 22:02
Защитник шведского «Мальмё» Йенс Стругер Ларсен рассказал на пресс-конференции о предстоящем первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Иберии» Тбилиси.
«Я рад быть здесь с «Мальмё». Настроение перед завтрашним матчем очень хорошее, и мы выходим на поле только для того, чтобы победить. Мы знаем, с кем имеем дело — никто не ждет легкой игры на таком турнире.
Мы видели матчи «Иберии» и ясно, что это сильный соперник. На своем поле, при поддержке болельщиков любая команда опасна, но мы приехали в Тбилиси побеждать», — говорит датский легионер «Мальмё».
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Иберия Тбилиси» примет чемпиона Швеции «Мальмё» 8 июля в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи.
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