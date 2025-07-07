Главный тренер «Мальмё»: Нам нужно контролировать мяч, но и «Иберия» сильна в этом

07.07.2025 22:05





Перед первым матчем первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисской «Иберии» главный тренер «Мальмё» Хенрик Рюдстрём провёл пресс-конференцию на стадионе имени Михаила Месхи и рассказал о готовности команды.



«Мы разговаривали в автобусе по дороге из аэропорта в отель, и я сказал, что в Тбилиси высокая температура. То же самое было прошлым летом, когда мы играли с ПАОК в Салониках — это вызвало много хороших воспоминаний.



Недавно у нас были матчи, в которых мы чувствовали, что нам не хватает скорости. Мы хотели обыграть соперников, но не смогли. Теперь у нас есть Эммануэль Эконг, который улучшил ситуацию в этом отношении. У нас также есть Таха Али, который представляет угрозу.



«Иберия» — одна из лучших команд на этом этапе Лиги чемпионов — намного лучше, чем думают многие, особенно на своем поле. Да, они не вышли из группового этапа, но у них большой опыт участия в еврокубках. Они выглядят сильными в домашних матчах, но у них больше трудностей на выезде. Нам нужно надежно играть в обороне.



«Мы были хладнокровны в чемпионате Швеции и должны быть такими и завтра. Мы думаем, что будем контролировать мяч, но грузины тоже хороши в этом. Если мы потеряем мяч, важно занять выгодную позицию, потому что «Иберия» очень опасна на контратаках», — сказал Рюдстрём.



Матч между «Иберией» Тбилиси и «Мальмё» Швеция начнется 8 июля в 20:00. Первый канал предложит вам прямую трансляцию матча.





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