ПСЖ сыграет против мадридского «Реала» в полуфинале Клубного чемпионата мира

09.07.2025 12:07





«Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелия встретится с мадридским «Реалом» в Нью-Джерси в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025. Матч начнётся в 23:00.



«Пари Сен-Жермен» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 в Атланте в четвертьфинале турнира. Стоит отметить, что в конце матча у парижан осталось девять игроков: судья удалил с поля Виллиана Пачо и Луку Эрнандеса. Согласно регламенту ФИФА, эти игроки получили двухматчевую дисквалификацию, и участие в клубном чемпионате мира для них закончено.



Что касается «Реала», то подопечные Хаби Алонсо обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2 в четвертьфинале. Килиан Мбаппе, который плохо себя чувствовал и присоединился к команде только в 1/8 финала, забил свой первый гол на турнире.



Испанский футбольный гранд также понес потери в полуфинальном матче: центральный защитник Дин Хёйсен, также дисквалифицированный, не сможет помочь команде. Давид Алаба, Эндрик и Ферлан Менди не сыграют из-за травм.



«Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» в последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2022 году. Испанцы выиграли матч со счётом 3:1, а все три гола забил Карим Бензема — обладатель «Золотого мяча» в том году.



Победитель пары встретится с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля. В полуфинале английская команда обыграла бразильский «Флуминенсе».







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