|
|
|
ПСЖ сыграет против мадридского «Реала» в полуфинале Клубного чемпионата мира
09.07.2025 12:07
«Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелия встретится с мадридским «Реалом» в Нью-Джерси в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025. Матч начнётся в 23:00.
«Пари Сен-Жермен» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 в Атланте в четвертьфинале турнира. Стоит отметить, что в конце матча у парижан осталось девять игроков: судья удалил с поля Виллиана Пачо и Луку Эрнандеса. Согласно регламенту ФИФА, эти игроки получили двухматчевую дисквалификацию, и участие в клубном чемпионате мира для них закончено.
Что касается «Реала», то подопечные Хаби Алонсо обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2 в четвертьфинале. Килиан Мбаппе, который плохо себя чувствовал и присоединился к команде только в 1/8 финала, забил свой первый гол на турнире.
Испанский футбольный гранд также понес потери в полуфинальном матче: центральный защитник Дин Хёйсен, также дисквалифицированный, не сможет помочь команде. Давид Алаба, Эндрик и Ферлан Менди не сыграют из-за травм.
«Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» в последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2022 году. Испанцы выиграли матч со счётом 3:1, а все три гола забил Карим Бензема — обладатель «Золотого мяча» в том году.
Победитель пары встретится с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля. В полуфинале английская команда обыграла бразильский «Флуминенсе».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна