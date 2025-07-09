|
|
|
Георгий Цитаишвили продолжит карьеру во французском «Метце»
09.07.2025 16:17
Георгий Цитаишвили продолжит карьеру во французском «Метце», который перешёл во французскую Лигу 1. Цитаишвили переходит на правах аренды сроком на один год, сообщает Geo Team.
Контракт 24-летнего футболиста с киевским «Динамо» рассчитан до 2026 года. После окончания срока аренды с «Метцем» он станет свободным агентом.
Как пишет портал, медицинское обследование Цитаишвили уже назначено, и он прибудет во Францию 10 июля.
Сезон 2024/2025 игрок сборной Грузии провёл в аренде в испанской «Гранаде». Он забил семь голов в 38 матчах.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна