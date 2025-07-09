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Георгий Цитаишвили продолжит карьеру во французском «Метце»


09.07.2025   16:17


Георгий Цитаишвили продолжит карьеру во французском «Метце», который перешёл во французскую Лигу 1. Цитаишвили переходит на правах аренды сроком на один год, сообщает Geo Team.

Контракт 24-летнего футболиста с киевским «Динамо» рассчитан до 2026 года. После окончания срока аренды с «Метцем» он станет свободным агентом.

Как пишет портал, медицинское обследование Цитаишвили уже назначено, и он прибудет во Францию ​​10 июля.

Сезон 2024/2025 игрок сборной Грузии провёл в аренде в испанской «Гранаде». Он забил семь голов в 38 матчах.


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