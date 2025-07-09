Активист Росто Зарандия арестован на 5 суток за комментарии в Facebook

09.07.2025 21:12





За комментарии в сети Facebook суд Зугдиди приговорил активиста Росто Зарандия к 5 суткам тюремного заключения.



Решение принял судья Ираклий Абшилава.



В Зугдиди, после разгона митинга 9 апреля, протестующие писали возмущенные посты на странице мэрии в Facebook. Среди них был и Росто Зарандия.



Иск на активиста подала представитель пресс-службы мэрии Зугдиди Магдалена Тодуа (она управляла сайтом), которую он назвал Тодуа «почо» и «твенге» (глупая, по-мегрельски).



Росто Зарандия на судебном заседании заявил, что его оценка находится в рамках свободы выражения мнений, тем более что он знаком с Магдалиной Тодуа уже 14 лет.



Напомним, закон, который предусматривает наказание, был принят «Грузинской мечтой» в феврале 2025 года. В «Кодекс об административных правонарушениях» внесены изменения и добавлена статья 17316 — «словесные оскорбления, нецензурная брань, оскорбительные и/или иные оскорбительные действия» государственного или служебного лица, если это связано со служебной деятельностью.



Преступленеи наказывается штрафом в размере от 1 500 до 4 000 лари или административным лишением свободы сроком до 45 суток.



В случае повторения штраф будет увеличен с 2 500 до 6 000 лари, а административный арест — до 60 суток.



Суд уже оштрафовал несколько десятков человек за публикации в Facebook, в том числе политиков, активистов и журналистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





