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Фестиваль TKESHI в этом году пройдет в Тбилиси


09.07.2025   21:35


Арт-фестиваль TKESHI пройдет 17 и 18 июля в ночных клубах Тбилиси: Mutant Radio, Left Bank, TES и Tbili orgia. До этого TKESHI проводили в лесу Коджори, однако, в этом году, по словам организаторов, тбилисская мэрия не согласовала прежнюю локацию «из-за соображений безопасности».

Детали. 25 июня команда фестиваля выпустила заявление о политической ситуации в Грузии и давлении, с которым сталкиваются художники и музыканты. В сообщении говорится, что проведение фестиваля в этом году было под вопросом, но организаторы решили провести TKESHI в новом формате.

TKESHI — это фестиваль медиаискусства и музыки в сосновом лесу недалеко от Коджори. Он проходит с 2020 года. Там показывали работы около 70 грузинских и зарубежных художников. Например, одним из арт-объектов фестиваля была гигантская курица.


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