ПСЖ Хвичи Кварацхелия вышел в финал КЧМ, крупно обыграв мадридский «Реал»

10.07.2025 11:06





Хвича Кварацхелия и «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграли мадридский «Реал» (4:0) в полуфинале Клубного чемпионата мира и вышли в финал.



Французская команда начала матч в высоком темпе и отлично воспользовалась ошибками защитников «Реала»: уже на 6-й минуте Усман Дембеле перехватил передачу соперника, после чего Фабиан Руис добил мяч в сетку. Через три минуты сам Дембеле отличился голом. А на 24-й минуте Руис оформил дубль, доведя счёт до 3:0 в пользу ПСЖ.



Хвича Кварацхелия вышел на матч против «Реала» — команды своей детской мечты — с большой мотивацией. Он несколько раз пытался забить, но цели так и не достиг. После уверенного преимущества, добытого до перерыва, второй тайм носил формальный характер: «Реал» не создавал опасных моментов, а парижане экономили силы и сосредоточились на удержании счёта. Луис Энрике досрочно заменил нескольких игроков, в том числе и Кварацхелия, который покинул поле на 59-й минуте.



Окончательный счёт установил Гонсалу Рамуш на 88-й минуте — 4:0.



В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с лондонским «Челси». Решающий матч состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).





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