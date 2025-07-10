|
|
|
ПСЖ Хвичи Кварацхелия вышел в финал КЧМ, крупно обыграв мадридский «Реал»
10.07.2025 11:06
Хвича Кварацхелия и «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграли мадридский «Реал» (4:0) в полуфинале Клубного чемпионата мира и вышли в финал.
Французская команда начала матч в высоком темпе и отлично воспользовалась ошибками защитников «Реала»: уже на 6-й минуте Усман Дембеле перехватил передачу соперника, после чего Фабиан Руис добил мяч в сетку. Через три минуты сам Дембеле отличился голом. А на 24-й минуте Руис оформил дубль, доведя счёт до 3:0 в пользу ПСЖ.
Хвича Кварацхелия вышел на матч против «Реала» — команды своей детской мечты — с большой мотивацией. Он несколько раз пытался забить, но цели так и не достиг. После уверенного преимущества, добытого до перерыва, второй тайм носил формальный характер: «Реал» не создавал опасных моментов, а парижане экономили силы и сосредоточились на удержании счёта. Луис Энрике досрочно заменил нескольких игроков, в том числе и Кварацхелия, который покинул поле на 59-й минуте.
Окончательный счёт установил Гонсалу Рамуш на 88-й минуте — 4:0.
В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с лондонским «Челси». Решающий матч состоится 13 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна