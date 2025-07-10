TV Pirveli изучила российский бизнес отца грузинского судьи Нино Галусташвили

10.07.2025 12:27









Согласно реестру юридических лиц РФ, он зарегистрирован как бизнесмен с 28 мая 2024 года. Его основная деятельность — оптовая торговля автозапчастями. Дополнительно указаны: техобслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей, а также на автомойки и оказание технической помощи на дорогах.



Галустов впервые был зарегистрирован как бизнесмен в РФ в 2013 году, но в июле 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, прекратил деятельность. Однако в конце мая 2024 года он снова возобновил бизнес в РФ — в период действия международных санкций, которые затруднили поставки автозапчастей. Сам Галустов утверждает, что не ввозит детали из-за границы, а занимается исключительно разборкой подержанных автомобилей.



Во время расследования журналисты получили выписку из платёжной системы «Юнистрим», подтверждающую крупные денежные переводы от имени Давида Галустова в Грузию. Средства получали не только ближайшие родственники, но и посторонние лица, в том числе соседи.



В частности, на имя владельца семи компаний Бесика Бичиашвили была переведена сумма в 304 290 (валюта не указана). Галустов пояснил, что это не доллары, а рубли, и что таким образом он «вернул сдачу» соседям за совместную покупку автомобиля. Бичиашвили отказался комментировать ситуацию.



13 февраля 2023 года Галустов перевёл 30 718 (предположительно долларов) бизнесмену Зурабу Намгалаури. Среди получателей в разные периоды фигурируют и односельчане Галустова.



Кроме того, расследование установило, что Давид Галустов на протяжении многих лет одновременно владел гражданством России и Грузии, используя паспорта, выданные на разные фамилии.



Нино Галусташвили была назначена судьёй уголовной коллегии Тбилисского городского суда в декабре 2024 года на испытательный срок три года.



Она принесла присягу 28 декабря 2024 года. Таким образом, Галусташвили действует в статусе судьи Тбилисского городского суда по уголовным делам лишь с начала 2025 года.

Но спустя полгода её имя звучит и в США, и в ЕС в контексте обсуждения возможного введения против неё санкций. Отец судьи по делам «узников совести» Нино Галусташвили ведёт автосервисный бизнес в России и переводит крупные суммы в Грузию. Кроме того, помимо грузинского гражданства, Давид Омарович имеет паспорт РФ, но уже на другую фамилию — Галустов, сообщает TV Pirveli Согласно реестру юридических лиц РФ, он зарегистрирован как бизнесмен с 28 мая 2024 года. Его основная деятельность — оптовая торговля автозапчастями. Дополнительно указаны: техобслуживание и ремонт легковых и грузовых автомобилей, а также на автомойки и оказание технической помощи на дорогах.Галустов впервые был зарегистрирован как бизнесмен в РФ в 2013 году, но в июле 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, прекратил деятельность. Однако в конце мая 2024 года он снова возобновил бизнес в РФ — в период действия международных санкций, которые затруднили поставки автозапчастей. Сам Галустов утверждает, что не ввозит детали из-за границы, а занимается исключительно разборкой подержанных автомобилей.Во время расследования журналисты получили выписку из платёжной системы «Юнистрим», подтверждающую крупные денежные переводы от имени Давида Галустова в Грузию. Средства получали не только ближайшие родственники, но и посторонние лица, в том числе соседи.В частности, на имя владельца семи компаний Бесика Бичиашвили была переведена сумма в 304 290 (валюта не указана). Галустов пояснил, что это не доллары, а рубли, и что таким образом он «вернул сдачу» соседям за совместную покупку автомобиля. Бичиашвили отказался комментировать ситуацию.13 февраля 2023 года Галустов перевёл 30 718 (предположительно долларов) бизнесмену Зурабу Намгалаури. Среди получателей в разные периоды фигурируют и односельчане Галустова.Кроме того, расследование установило, что Давид Галустов на протяжении многих лет одновременно владел гражданством России и Грузии, используя паспорта, выданные на разные фамилии.Нино Галусташвили была назначена судьёй уголовной коллегии Тбилисского городского суда в декабре 2024 года на испытательный срок три года.Она принесла присягу 28 декабря 2024 года. Таким образом, Галусташвили действует в статусе судьи Тбилисского городского суда по уголовным делам лишь с начала 2025 года.Но спустя полгода её имя звучит и в США, и в ЕС в контексте обсуждения возможного введения против неё санкций.





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