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Батумское «Динамо» находится в финансовом кризисе
10.07.2025 16:13
«Динамо Батуми» подтверждает наличие финансового кризиса в клубе, но опровергает информацию о том, что клубу грозит вылет в региональную лигу.
«Мы подтверждаем, что клуб находится в финансовом кризисе. Недавно нам удалось погасить ряд обязательств.
Исходя из этого, мы можем с уверенностью сказать, что информация о том, что клубу грозит вылет в региональную лигу или падение на 6 очков в национальной лиге, не соответствует действительности».
Клуб продолжает тренироваться и готовиться к следующим матчам без перерыва.
Невыполнение некоторых финансовых обязательств, возложенных на команду в текущий период, может привести к годовому запрету на участие в европейских турнирах, хотя мы и дали определенный срок для решения этой проблемы.
Наш клуб, как и другие европейские клубы, находится под финансовым мониторингом УЕФА. Ежедневно ведётся работа по полному выполнению требований мониторинга в установленные сроки».
ФК «Динамо Батуми» обязуется информировать своих болельщиков по всем вопросам», — говорится в заявлении ФК «Динамо Батуми».
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