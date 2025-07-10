Форвардом сборной Грузии Георгием Микаутадзе интересуются ведущие клубы

10.07.2025 17:15





Несмотря на то, что «Олимпик Лион» остаётся в Лиге 1, разговоры вокруг французского клуба не прекращаются. Решение Апелляционного суда не меняет планов «Le Gones» — из-за финансовых проблем несколько игроков обязательно покинут команду в текущее трансферное окно.



Георгий Микаутадзе также входит в список потенциальных отбывающих. Интерес к нему подтвердили «Рома», «Сандерленд», «Фенербахче» и «Галатасарай», хотя, стоит отметить, «Лион» пока не получал предложений по грузинскому игроку.



Согласно информации, появившейся в последние часы, интерес к Георгию Микаутадзе проявил ещё один итальянский клуб — «Аталанта», которая ищет замену Маттео Ретеги. Напомним, что итальянский нападающий перешёл в «Аль-Кадсию», поэтому бергамский клуб ищет нового форварда.



«Лион» не хочет продавать грузинского игрока, но если какой-либо клуб заплатит не менее 30-35 миллионов евро, французский клуб может изменить свое решение и продать грузинского форварда.





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