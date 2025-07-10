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Горийская «Дила» победила «Расинг» в первом матче отбора Лиги конференций УЕФА


10.07.2025   23:18


Горийская «Дила» провела свой первый матч отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против «Расинга» в Люксембурге и выиграла со счётом 2:1.

Первый тайм завершился без голов, а голы были забиты уже после перерыва. «Расинг» открыл счёт — атаку люксембуржцев точным ударом на 52-й минуте завершил немецкий полузащитник хозяев Доминик Штольц.

На 60-й минуте «Дила» восстановила равновесие — за хозяев отличился Сандро Андроникашвили. Футболисты «Гори» вышли вперёд на 78-й минуте — ганский полузащитник Якуб Эдудзи забил гол «Расингу» с передачи Отара Парулава.

17 июля «Дила» сыграет против «Расинга» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций на «Тенгиз Бурджанадзе Арене» в Гори.


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