Горийская «Дила» победила «Расинг» в первом матче отбора Лиги конференций УЕФА

10.07.2025 23:18





Горийская «Дила» провела свой первый матч отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против «Расинга» в Люксембурге и выиграла со счётом 2:1.



Первый тайм завершился без голов, а голы были забиты уже после перерыва. «Расинг» открыл счёт — атаку люксембуржцев точным ударом на 52-й минуте завершил немецкий полузащитник хозяев Доминик Штольц.



На 60-й минуте «Дила» восстановила равновесие — за хозяев отличился Сандро Андроникашвили. Футболисты «Гори» вышли вперёд на 78-й минуте — ганский полузащитник Якуб Эдудзи забил гол «Расингу» с передачи Отара Парулава.



17 июля «Дила» сыграет против «Расинга» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций на «Тенгиз Бурджанадзе Арене» в Гори.





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