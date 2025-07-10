Женская сборная Грузии по баскетболу до 16 лет одержала победу над Гибралтаром с разницей в 83 очка

10.07.2025 23:19





Женская сборная Грузии по баскетболу (до 16 лет) завершила выступление в групповом этапе Дивизиона C Чемпионата Европы в Косово победой над командой Гибралтара. Девушки разгромили Гибралтар с разницей в 83 очка, 113:30.



Сборная Грузии завершила выступление в группе А Дивизиона C Чемпионата Европы с одной победой и двумя поражениями, заняв третье место.



Самым результативным игроком в матче против Гибралтара стала Ана Месвелишвили, набравшая 22 очка, а Екатерина Картвелишвили завершила игру с 18 очками.



Грузинские баскетболистки поборются за 5-8 места на турнире. Следующий матч женская сборная до 16 лет проведет 12 июля, а соперник будет объявлен позднее.





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