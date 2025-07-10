|
|
|
Женская сборная Грузии по баскетболу до 16 лет одержала победу над Гибралтаром с разницей в 83 очка
10.07.2025 23:19
Женская сборная Грузии по баскетболу (до 16 лет) завершила выступление в групповом этапе Дивизиона C Чемпионата Европы в Косово победой над командой Гибралтара. Девушки разгромили Гибралтар с разницей в 83 очка, 113:30.
Сборная Грузии завершила выступление в группе А Дивизиона C Чемпионата Европы с одной победой и двумя поражениями, заняв третье место.
Самым результативным игроком в матче против Гибралтара стала Ана Месвелишвили, набравшая 22 очка, а Екатерина Картвелишвили завершила игру с 18 очками.
Грузинские баскетболистки поборются за 5-8 места на турнире. Следующий матч женская сборная до 16 лет проведет 12 июля, а соперник будет объявлен позднее.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна