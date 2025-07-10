Кутаисское «Торпедо» победило «Ордабасы» из Казахстана в отборе Лиги конференций УЕФА

10.07.2025 23:25





В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Торпедо» из Кутаиси принимало «Ордабасы» из Казахстана и, несмотря на то, что в ходе игры два раза уступало, одержало победу со счётом 4:3, забив гол на последних минутах.



Подопечные Дирка Шустера отлично начали игру и вышли вперёд на 30-й минуте — Фелипе Пирес быстро контратаковал на Бьорна Йонсена, который пробил точно.



Казахстанская команда вышла вперёд уже через пять минут. Румынский полузащитник Михай Капатина (32) свободно прорвался в штрафную и мощным ударом восстановил равновесие. Спустя несколько минут грузинский легионер «Ордабасы» Лука Имнадзе (35) воспользовался ошибкой обороны «Кутаиси».



Перед перерывом, на 45+2-й минуте, новичок «Кутаиси» Матей Шимич сравнял счёт. На 68-й минуте «Ордабасы» вновь вышли вперёд — после розыгрыша углового защита «Торпедо» оставила без присмотра украинского полузащитника Владислава Наумца перед воротами, который точно пробил, сделав счёт 2:3.



После этого «Кутаиси» атаковал мощно, демонстрируя красивый и результативный футбол и создав несколько голевых моментов. На 79-й минуте атаку Пааты Гудушаури и передачу Фелипе Пиреса увенчал Бьорн Йонсен, а на 90+4-й минуте Матей Шимич также оформил дубль и принёс победу «Торпедо».



17 июля в Казахстане «Торпедо» проведёт ответный матч против «Ордабасы».





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