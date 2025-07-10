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Лука Лочошвили переходит в немецкий «Нюрнберг»
10.07.2025 23:31
Защитник сборной Грузии и итальянского клуба «Кремонезе» Лука Лочошвили завтра утром вылетит в Германию — запланировано медицинское обследование, сообщает Geo Team.
Как стало известно, «Нюрнберг» заплатит «Кремонезе» 1,5 миллиона за Лочошвили.
Грузинский защитник подпишет контракт с немецким клубом по системе 3+1.
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