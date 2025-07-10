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Лука Лочошвили переходит в немецкий «Нюрнберг»


10.07.2025   23:31


Защитник сборной Грузии и итальянского клуба «Кремонезе» Лука Лочошвили завтра утром вылетит в Германию — запланировано медицинское обследование, сообщает Geo Team.

Как стало известно, «Нюрнберг» заплатит «Кремонезе» 1,5 миллиона за Лочошвили.

Грузинский защитник подпишет контракт с немецким клубом по системе 3+1.


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