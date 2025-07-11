Верховный суд приговорил к 11 годам тюрьмы человека, оправданного городским и апелляционными судами

11.07.2025 13:42





Верховный суд Грузии полностью удовлетворил жалобу прокуратуры и признал виновным лицо по факту попытки предумышленного убийства, которое ранее было оправдано Телавским районным и Тбилисским апелляционным судами. Указанную информацию распространяет прокуратура Грузии.



»Доказательствами, представленными стороной обвинения на судебном процессе, было подтверждено, что 30 апреля 2023 года в селе Вардисубани Телавского муниципалитета обвиняемый на почве мести нанес потерпевшему ранения холодным оружием, опасные для жизни. Потерпевшего удалось спасти в результате оказанной ему неотложной медицинской помощи.



Прокуратурой было предъявилено обвинение по статье 19-й, 108-й Уголовного кодекса Грузии (попытка предумышленного убийства). Телавский районный суд оправдал обвиняемого После чего указанный приговор без изменений оставил и Тбилисский апелляционный суд, с чем сторона обвинения не согласилась и обжаловала его в вышестоящей инстанции.



Верховный суд Грузии полностью удовлетворил жалобу прокуратуры и признал виновным лицо по факту попытки предумышленного убийства и приговорил его к 11 годам лишения свободы»,- говорится в заявлении прокуратуры





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