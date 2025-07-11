НПО «Пражский центр гражданского общества» требует немедленного освобождения Мзии Амаглобели

11.07.2025 16:11





НПО «Пражский центр гражданского общества» требует немедленного освобождения основательницы интернет-изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. В заявлении в поддержку журналистки говорится, что ей должна быть оказана надлежащая медицинская помощь, поскольку в заключении она находится на грани потери зрения.



«Грузинская журналистка и основательница двух СМИ Мзия Амаглобели была задержана 6 месяцев назад и до сих пор находится в предварительном заключении. После 38-дневной голодовки его здоровье ухудшилось.



Сейчас Мзия находится на грани потери зрения. Из-за прогрессирующего заболевания зрение Мзии критически ухудшилось, из-за чего она частично ослепла на один глаз и плохо видит на другой. Однако с февраля она не получал никакого лечения. Её адвокат Майя Мцаришвили заявила суду, что, согласно медицинской карте, при надлежащем лечении Мзия могла бы сохранить зрение.



Журналистке грозит в общей сложности до семи лет лишения свободы за нанесение пощечины сотруднику полиции, который оскорблял её словесно. Это не единственный несоразмерный и политически мотивированный судебный процесс. Это отражает тревожный рост давления на независимые СМИ в Грузии – от закона «об агентах» до эскалации насилия в отношении журналистов.



Мы требуем немедленного освобождения Мзии и предоставления ей надлежащей медицинской помощи. Международное сообщество не должно молчать», — говорится в заявлении.



Напомним, Мзии Амаглобели предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса, предусматривающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели была изначально задержана в административном порядке во время акции протеста у главного управления полиции Батуми и освобождена примерно через два часа. Через несколько минут после освобождения ее снова задержали.





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