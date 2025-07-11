Георгий Цитаишвили - ещё один грузинский игрок во французской Лиге 1

11.07.2025 21:02





Георгий Цитаишвили будет на правах аренды играть за бывший клуб Георгия Микаутадзе «Мец» — французская команда Лиги 1 официально представила грузинского игрока.



«Мец» представил второго новичка в летнее трансферное окно. Клуб подписал контракт с Георгием Цитаишвили, который перейдёт в «Мец» из киевского «Динамо».



Контракт Цитаишвили с украинским клубом рассчитан до июня 2026 года, и он будет играть во французском клубе на правах аренды. Он стал вторым грузинским футболистом после Георгия Микаутадзе, выступавшим за нашу команду.



Трансфер игрока сборной Грузии принадлежит киевскому «Динамо». Прошлый сезон он провёл в аренде в «Гранаде» (второй дивизион Испании), где провёл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Он может играть как на левом, так и на правом фланге.



Цитаишвили также выступал за сборную Грузии на Евро-2024.



«Новичок «Меца» с нетерпением ждёт возможности продемонстрировать свой талант и мастерство в «Меце». Добро пожаловать, Георгий», — говорится на официальной странице «Меца».





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