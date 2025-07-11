Капитан тбилисского «Динамо» Николоз Угрехелидзе будет выступать за клуб турецкой Суперлиги

11.07.2025 21:05





Николоз Угрехелидзе продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги «Карагюмрук». Грузинский клуб официально подтвердил эту информацию.



«Капитан тбилисского «Динамо» Николоз Угрехелидзе продолжит карьеру в турецком клубе «Карагюмрук». Стороны договорились об аренде сроком на один год. Турецкая команда сохраняет за собой право выкупа игрока. Желаем тебе успехов, Ника», — говорится в заявлении тбилисского клуба.



21-летний защитник — воспитанник академии тбилисского «Динамо». В 2022 году он был переведен в основной состав, а в 2023 году дебютировал в Национальной лиге. Выступал за все возрастные группы Грузии.



Угрехелидзе провёл все отборочные матчи за молодёжную сборную до 21 года, но не смог помочь команде Рамаза Сванадзе на финальной стадии Евро-2025 из-за травмы.



21-летний талантливый грузинский защитник оценивается на Transfermarkt в 350 000 евро.





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