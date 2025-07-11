Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Капитан тбилисского «Динамо» Николоз Угрехелидзе будет выступать за клуб турецкой Суперлиги


11.07.2025   21:05


Николоз Угрехелидзе продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги «Карагюмрук». Грузинский клуб официально подтвердил эту информацию.

«Капитан тбилисского «Динамо» Николоз Угрехелидзе продолжит карьеру в турецком клубе «Карагюмрук». Стороны договорились об аренде сроком на один год. Турецкая команда сохраняет за собой право выкупа игрока. Желаем тебе успехов, Ника», — говорится в заявлении тбилисского клуба.

21-летний защитник — воспитанник академии тбилисского «Динамо». В 2022 году он был переведен в основной состав, а в 2023 году дебютировал в Национальной лиге. Выступал за все возрастные группы Грузии.

Угрехелидзе провёл все отборочные матчи за молодёжную сборную до 21 года, но не смог помочь команде Рамаза Сванадзе на финальной стадии Евро-2025 из-за травмы.

21-летний талантливый грузинский защитник оценивается на Transfermarkt в 350 000 евро.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна