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Молодёжная сборная Грузии по баскетболу сыграла первый матч дивизиона B против Австрии


11.07.2025   21:10


Молодежная сборная Грузии провела свой первый матч в дивизионе B. Соревнования проходят в Ереване, столице Армении.

Первым соперником команды под руководством Коте Тугуши стала сборная Австрии до 20 лет, которая уверенно провела матч и выиграла со счётом 89:78.

Успех австрийцев определила точность бросков с периметра. Они реализовали 11 трёхочковых из 31. Омер Сулянович вышел вперёд – 27 очков.

Больше всего очков у грузин набрал Тенго Гогишвили – 17 очков. На счету Автандила Бахтдзе 12 очков и 7 подборов.

Следующий матч наша команда проведёт 12 июля против Швейцарии.


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