Молодёжная сборная Грузии по баскетболу сыграла первый матч дивизиона B против Австрии

11.07.2025 21:10





Молодежная сборная Грузии провела свой первый матч в дивизионе B. Соревнования проходят в Ереване, столице Армении.



Первым соперником команды под руководством Коте Тугуши стала сборная Австрии до 20 лет, которая уверенно провела матч и выиграла со счётом 89:78.



Успех австрийцев определила точность бросков с периметра. Они реализовали 11 трёхочковых из 31. Омер Сулянович вышел вперёд – 27 очков.



Больше всего очков у грузин набрал Тенго Гогишвили – 17 очков. На счету Автандила Бахтдзе 12 очков и 7 подборов.



Следующий матч наша команда проведёт 12 июля против Швейцарии.





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