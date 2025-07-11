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Молодёжная сборная Грузии по баскетболу сыграла первый матч дивизиона B против Австрии
11.07.2025 21:10
Молодежная сборная Грузии провела свой первый матч в дивизионе B. Соревнования проходят в Ереване, столице Армении.
Первым соперником команды под руководством Коте Тугуши стала сборная Австрии до 20 лет, которая уверенно провела матч и выиграла со счётом 89:78.
Успех австрийцев определила точность бросков с периметра. Они реализовали 11 трёхочковых из 31. Омер Сулянович вышел вперёд – 27 очков.
Больше всего очков у грузин набрал Тенго Гогишвили – 17 очков. На счету Автандила Бахтдзе 12 очков и 7 подборов.
Следующий матч наша команда проведёт 12 июля против Швейцарии.
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