Итальянский клуб «Аталанта» интересуется Микаутадзе

13.07.2025 16:02





За форвардом сборной Грузии и французского клуба «Олимпик Лион» Георгием Микаутадзе следит один из ведущих клубов итальянской Серии А, «Аталанта», сообщает La Gazzetta dello Sport.



«Аталанта» рассматривает Георгия Микаутадзе в качестве замены Маттео Ретеги, который, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Бергамцы следят за грузинским нападающим «Лиона», который в прошлом сезоне провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.



Хотя «Лион» не вылетит во французскую Лигу 2, Микаутадзе, будучи довольно универсальным игроком, всё же может сменить клуб. «Аталанта заинтересована в этом трансфере — грузинский игрок оценивается примерно в 25 миллионов евро.



Он нетипичный нападающий, сильно отличающийся от Ретеги — ниже ростом и быстрее, с дриблингом и хорошим перемещением в штрафной — это отличает его от тех нападающих, которые играют спиной к воротам, — пишет La Gazzetta dello Sport.





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