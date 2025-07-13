|
|
|
Итальянский клуб «Аталанта» интересуется Микаутадзе
13.07.2025 16:02
За форвардом сборной Грузии и французского клуба «Олимпик Лион» Георгием Микаутадзе следит один из ведущих клубов итальянской Серии А, «Аталанта», сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Аталанта» рассматривает Георгия Микаутадзе в качестве замены Маттео Ретеги, который, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Бергамцы следят за грузинским нападающим «Лиона», который в прошлом сезоне провёл 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.
Хотя «Лион» не вылетит во французскую Лигу 2, Микаутадзе, будучи довольно универсальным игроком, всё же может сменить клуб. «Аталанта заинтересована в этом трансфере — грузинский игрок оценивается примерно в 25 миллионов евро.
Он нетипичный нападающий, сильно отличающийся от Ретеги — ниже ростом и быстрее, с дриблингом и хорошим перемещением в штрафной — это отличает его от тех нападающих, которые играют спиной к воротам, — пишет La Gazzetta dello Sport.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна