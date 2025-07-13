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Один из клубов MLS интересуется грузинским капитаном клуба «Сараево»
13.07.2025 16:07
Футбольному клубу «Сараево» предлагают 3,7 миллиона долларов за Георгия Гулиашвили, и клуб может согласиться на трансфер, сообщает боснийское издание Faktor.
«Сараево» может продать капитана и лучшего игрока команды Георгия Гулиашвили в летнее трансферное окно — один из клубов чемпионата США (MLS) проявил интерес к грузинскому футболисту, который готов заплатить 3,7 миллиона долларов за переход грузинского нападающего.
По данным того же источника, есть и другие заинтересованные клубы, но можно с уверенностью сказать, что капитан команды будет играть за «Сараево» в еврокубках.
Эта информация была эксклюзивно раскрыта в подкасте Dribler, редакторами и ведущими которого являются Мариан Миялович и Эдин Исанович», — пишет боснийское издание.
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