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Один из клубов MLS интересуется грузинским капитаном клуба «Сараево»


13.07.2025   16:07


Футбольному клубу «Сараево» предлагают 3,7 миллиона долларов за Георгия Гулиашвили, и клуб может согласиться на трансфер, сообщает боснийское издание Faktor.

«Сараево» может продать капитана и лучшего игрока команды Георгия Гулиашвили в летнее трансферное окно — один из клубов чемпионата США (MLS) проявил интерес к грузинскому футболисту, который готов заплатить 3,7 миллиона долларов за переход грузинского нападающего.

По данным того же источника, есть и другие заинтересованные клубы, но можно с уверенностью сказать, что капитан команды будет играть за «Сараево» в еврокубках.

Эта информация была эксклюзивно раскрыта в подкасте Dribler, редакторами и ведущими которого являются Мариан Миялович и Эдин Исанович», — пишет боснийское издание.


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