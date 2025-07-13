Нодар Ломинадзе подпишет контракт с португальским «Эшторилем»

13.07.2025 16:10





Нодар Ломинадзе продолжит карьеру в португальском «Эшториле» — Geo Team сообщает о переходе бывшего полузащитника молодёжной сборной Грузии.



«Нодар Ломинадзе прошёл медицинское обследование в португальском клубе и подпишет контракт с «Эшторилем» 14 июля по системе 2+1».



23-летний футболист является воспитанником тбилисского «Динамо», в прошлых сезонах выступал в аренде за «Самгурали» (Цхалтубо) и «Дилу» (Гори), а в этом году вернулся в тбилисское «Динамо» и стал одним из ключевых игроков команды.



Ломинадзе был полузащитником молодёжной сборной Грузии, забив важные голы в последнем отборочном раунде, и проявил себя в матче против сборной Польши на чемпионате Европы 2025 года.



В случае трансфера Ломинадзе станет третьим грузинским футболистом, заигравшим в высшей лиге Португалии — в прошлом году Отар Мамагеишвили перешёл в «Фамаликан», а в мае один из лидеров национальной команды Георгий Кочорашвили присоединился к чемпиону Португалии «Спортингу».





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