Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по баскетболу (U20) уступила Северной Македонии


13.07.2025   19:48


Сборная Грузии по баскетболу до 20 лет провела матч третьего тура группового этапа Евробаскета B-дивизиона против Северной Македонии и проиграла со счётом 84:92.

Лучшим бомбардиром в составе команды под руководством Коте Тугуши стал Александр Даушвили с 17 очками, у Тенго Гогишвили – 16, у Анри Белтадзе – 15.

После трёх туров у грузинской команды одна победа и два поражения. Команда Тугуши проведёт следующий матч тура против Дании 15 июля.

Матчи Евробаскета B-дивизиона проходят в столице Армении, Ереване.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна