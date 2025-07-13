Сборная Грузии по баскетболу (U20) уступила Северной Македонии

13.07.2025 19:48





Сборная Грузии по баскетболу до 20 лет провела матч третьего тура группового этапа Евробаскета B-дивизиона против Северной Македонии и проиграла со счётом 84:92.



Лучшим бомбардиром в составе команды под руководством Коте Тугуши стал Александр Даушвили с 17 очками, у Тенго Гогишвили – 16, у Анри Белтадзе – 15.



После трёх туров у грузинской команды одна победа и два поражения. Команда Тугуши проведёт следующий матч тура против Дании 15 июля.



Матчи Евробаскета B-дивизиона проходят в столице Армении, Ереване.





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