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Сборная Грузии по баскетболу (U20) уступила Северной Македонии
13.07.2025 19:48
Сборная Грузии по баскетболу до 20 лет провела матч третьего тура группового этапа Евробаскета B-дивизиона против Северной Македонии и проиграла со счётом 84:92.
Лучшим бомбардиром в составе команды под руководством Коте Тугуши стал Александр Даушвили с 17 очками, у Тенго Гогишвили – 16, у Анри Белтадзе – 15.
После трёх туров у грузинской команды одна победа и два поражения. Команда Тугуши проведёт следующий матч тура против Дании 15 июля.
Матчи Евробаскета B-дивизиона проходят в столице Армении, Ереване.
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