Женская сборная Грузии (U19) по гандболу провела второй матч на Чемпионате Европы

13.07.2025 20:42





На проходящем в Телави Чемпионате Европы женская сборная Грузии по гандболу до 19 лет провела второй матч группового этапа против сборной Бельгии и уступила со счётом 25:34.



Грузия: Лизи Дзамунашвили (6 голов), Лизи Каджая (5), Лизи Джандиери (4), Гванца Руруа (3), Мариам Лаперадзе (2), Диана Арабидзе (2), Натали Газашвили (1), Мариам Одикадзе (1), Анастасия Мачанкаладзе (1), Лизи Квеселава, Нино Кебурия, Мариам Катамадзе, Анастасия Эсартия, Ана Ковзиридзе – вратари Натали Сабашвили и Анано Гацерелия отразили по 4 броска.



Лучшим игроком матча в составе сборной Грузии был признан Гванца Руруа.



Расписание оставшихся матчей:



15 июля, 16:30 | Грузия — Великобритания



16 июля, 16:30 | Грузия — Косово





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