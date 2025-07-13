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Георгий Мамардашвили дебютировал за «Ливерпуль»


13.07.2025   20:46


«Ливерпуль» начал подготовку к новому сезону и сегодня провёл свой первый товарищеский матч, в котором команда встретилась с «Престоном» и одержала победу со счётом 3:1.

Грузинский новичок Георгий Мамардашвили дебютировал за мерсисайдскую команду, выйдя в стартовом составе и отыграв один тайм.

Мамардашвили отыграл «на ноль» в своём первом матче и получил оценку 6,7.

Грузинскому вратарю особо не пришлось ничего делать, хотя стоит отметить, что 14 из 18 его передач были точными.


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