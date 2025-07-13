Георгий Мамардашвили дебютировал за «Ливерпуль»

13.07.2025 20:46





«Ливерпуль» начал подготовку к новому сезону и сегодня провёл свой первый товарищеский матч, в котором команда встретилась с «Престоном» и одержала победу со счётом 3:1.



Грузинский новичок Георгий Мамардашвили дебютировал за мерсисайдскую команду, выйдя в стартовом составе и отыграв один тайм.



Мамардашвили отыграл «на ноль» в своём первом матче и получил оценку 6,7.



Грузинскому вратарю особо не пришлось ничего делать, хотя стоит отметить, что 14 из 18 его передач были точными.





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