В Тбилиси похитили сбежавшую от домашнего насилия чеченку Лауру Астарханову

14.07.2025 10:52





В Тбилиси похитили сбежавшую от домашнего насилия чеченку Лауру Астарханову. Ранее она снималась с розыска в грузинской полиции после того, как родственники написали заявление о ее пропаже, сообщает телеграм-канал «Кризисная группа СК SOS».



Сейчас Лаура находится в отделении полиции. Девушка связалась с правозащитниками группы «Марем», которые помогают женщинам, и попросила удалить все посты о ней, потому что родственники обещали, что в таком случае позволят ей остаться в Грузии и не будут забирать насильно обратно в Россию.



После похищения Лаура успела сообщить, что обнаружена, прислала геолокацию сотруднику грузинского шелтера, в котором она жила. Он вместе с друзьями приехал по геолокации, то обнаружил Лауру в кафе в компании сестры и пяти чеченцев, которые напали на него и избили.



«Родственники уже пытались найти Лауру в Грузии и угрожали ее друзьям, а также написали заявление в полицию. После этого Лаура вместе с адвокатом сходила в полицейский участок и снялась с розыска. По словам самой девушки, в полиции ей выписали охранный ордер и обещали, что в случае въезда родственников в Грузию ее об этом проинформируют. Дома Лаура подвергалась домашнего насилию со стороны родственников, ее передвижения контролировали и требовали отдавать все заработанные деньги», — пишет телеграм-канал.



Между тем подвергшийся нападению сотрудник шелтера направился в отдел полиции Грузии и написал заявление.



Позже Лаура ненадолго вышла на связь и сообщила, что едет в полицию, чтобы написать заявление о том, что она добровольно хочет покинуть территорию Грузию и отправиться обратно в Россию.



Сообщается, что Лаура несколько месяцев живет в Грузии, работает и строит новую жизнь. Однако родственники не оставляли ее в покое: они угрожали ее друзьям и знакомым, контакты которых могли найти, и заявляли, что вернут девушку домой в любом случае.



Семья даже подала заявление в Грузии, чтобы найти Лауру. Чтобы избежать преследования и остаться в стране, Лаура обратилась в полицию, снялась с розыска и рассказала о своей ситуации. От полиции она получила охранный ордер, который должен был гарантировать, что родственники не приблизятся к ней.



По идее, этот ордер должен служить дополнительным основанием для сотрудников, чтобы обеспечить безопасность девушки и не отдавать ее родственникам.



Источник: SOVA

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