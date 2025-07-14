Грузинская полиция пресекла вывоз Лауры Астархановой в Россию

14.07.2025 11:51





Сбежавшая от домашнего насилия чеченка Лаура Астарханова, которая были сегодня утром похищена родственниками, находится в безопасности.



Похитители были задержаны прежде чем они успели пересечь границу Грузии и России.



Астарханова уже побывала в полиции, где давала показания о случившемся.



Журналистка Светлана Анохина, первой опубликовавшая эту историю, благодарит грузинскую полицию за усилия по расследованию.





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