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Грузинская полиция пресекла вывоз Лауры Астархановой в Россию


14.07.2025   11:51


Сбежавшая от домашнего насилия чеченка Лаура Астарханова, которая были сегодня утром похищена родственниками, находится в безопасности.

Похитители были задержаны прежде чем они успели пересечь границу Грузии и России.

Астарханова уже побывала в полиции, где давала показания о случившемся.

Журналистка Светлана Анохина, первой опубликовавшая эту историю, благодарит грузинскую полицию за усилия по расследованию.


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